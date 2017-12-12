بالصور.. اسكتشات مرسومة لـ ” جيب جراند كوماندر ” المخصصة للصين

بكين(صدى):

في أعقاب تقديم جيب رانجلر 2018 لأول مرة في العالم في الأسبوع الماضي تسعي جيب جالياً لتوسيع تواجدها في الصين بتقديم سيارة جديدة متعددة الاستخدامات هناك ستحمل اسم جيب جراند كوماندر. وتظهر صور براءة الاختراع التي تسربت من مكتب براءات الاختراعات الوطني أن السيارة تحمل تصميم مشابه لجراند شيروكي في مقدمة السيارة.

وتعتبر هذه السيارة نسخة الانتاج من موديلات جيب Yuntu التجريبية التي قدمت لأول مرة في معرض شنغهاي 2017 وتأتي السيارة بتصميم كبير الحجم والذي يتيح لها المنافسة محلياً أمام تويوتا هايلاندر وفولكس فاجن تيرامونت وستتوفر السيارة بسبعة مقاعد على عكس الموديل التجريبي بست مقاعد. وستحمل السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني مستعار من رانجلر الجديدة بقوة 268 حصان و400 نيوتن متر.

ولا تعرف تفاصيل أخرى بخصوص هذه السيارة ولكن جيب يتوقع أن تقدم المزيد حول السيارة في ابريل المقبل حيث ستظهر في معرض بكين أوتو 2018.