” أمن عدن ” يطيح بثلاثة إرهابيين أثناء مداهمة معمل لتصنيع المتفجرات

فهمي محمد(صدى):

قامت الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن، ممثلة بالوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني، اليوم، بقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية كانوا مختبئين في احدى الشقق السكنية في حي القاهرة بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وكانت قد قامت العناصر الإرهابية، بإطلاق النار على الوحدات الأمنية بأسلحة متوسطة وخفيفة، ملقيين قنابل هجومية على رجال الأمن مما ادى الى إصابة ثلاثة منهم، وفقًا لبيان صادر عن أمن عدن .

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، بعد ضبط قوات الأمن لهم، كما عثرت قوات الأمن اثناء المداهمة على معمل متكامل لتصنيع السيارات المفخخة يحوي عدد كبير من الأسلحة والمتفجرات بينها قذائف مدفعية والغام مضادة للدبابات واحزمة ناسفة وكميات كبيرة من مادة السي4 شديدة الإنفجار.