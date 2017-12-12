أرامكو: 10 ملايين مواطنة ومقيمة يحق لهن قيادة المركبات بداية العام

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، أن أكثر من 10 ملايين مواطنة ومقيمة يحق لهن قيادة المركبات في المملكة لتجاوزهن السن القانوني، اعتبارًا من العام المقبل.

وتوقع ” الناصر ” زيادة معدل حوادث الطرق مع بداية قيادة المرأة للمركبة، مطالبًا الجهات المعنية بحسن الاستعداد وتوفير البيئة المناسبة، بما يتماشى مع توجهات الدولة.

وأكد ” الناصر ” خلال ملتقى السلامة المرورية الرابع، أن الشركة تعتزم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور على إنشاء مدرسة لتعليم القيادة لجميع منسوبات الشركة وأفراد عائلات موظفيها، على أن تكون مجهزة بأحدث المناهج التي تواكب معايير القيادة العالمية.