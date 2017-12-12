” الإرياني ” يُطالب يستغيث بالنقابات الدولية لإنقاذ الصحفيين من الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، أن ميلشيات الحوثي الإرهابية قامت اليوم بنقل الصحفيين العاملين بقناة ” اليمن اليوم ” الذين تم احتجازهم، إلى مكان مجهول تمهيدًا لتصفيتهم.

وأوضح ” الإرياني ” أن هؤلاء الصحفيون لا يمتلكون أسلحة وليسوا مقاتلين، متسائلًا ” لماذا يتم تصفيتهم أو استمرار احتجازهم ” .

وطالب الإرياني نقابة الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدوليين والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ، بسرعة التدخل والقيام بواجبهم القانوني والإنساني والضغط لإطلاق سراح جميع الصحفيين.

وكانت وردت أنباء مؤكده، منذ قليل، عن استشهاد 4 من الصحفيين الذين أُصيبوا أثناء عملية اقتحام الملشيات الحوثية لمقر قناة اليمن اليوم بعد اصابتهم وبقائهم قيد الاحتجاز، وتركهم ينزفون دون إسعاف.