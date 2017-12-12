تركي آل الشيخ يستنكر تأخر إجراء عملية ” العابد “

ماجد محمد(صدى):

استنكر المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، تأخر إجراء العملية الجراحية للاعب نادي الهلال نواف العابد.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” مو المفروض من يعمل في المنتخب يتابع إصابات لاعبي المنتخب؟! ولى المطلوب يعمل العملية نهاية الموسم!، لا أعرف لماذا يتأخر نواف العابد في اجراء العملية؟ “.

يُذكر أن نواف العابد تعرض لإصابة في وتر العضلة الضامة حرمته من اللحاق بنهائي دوري أبطال آسيا، حيث يتغيب عن فريقه لمدة 6 أشهر، ومن المقرر إجراء عمليته الجراحية بالعاصمة الفرنسية باريس يناير المقبل.