أهمية فيتامين “د ” للجسم.. وأعراض نقصه

برلين(صدى):

أكدت مجلة ” إن ستايل ” الألمانية على أهمية فيتامين ” د ” الكبيرة للجسم، حيث يُعرف بفيتامين العظام لما له من أهمية كبيرة في عملية أيض العظام.

وأوضحت المجلة أن فيتامين ” د ” يعمل على تقوية جهاز المناعة ويرفع قوة العضلات فبدونه لا يمكن تخزين الكالسيوم والفوسفور في العظام، كما يتمتع بتأثير إيجابي على ضغط الدم ومستوى الأنسولين.

وأشارت إلى أن نقص فيتامين ” د ” يتسبب في تخزين الجسم للدهون بسهولة مما يرفع خطر الإصابة بالبدانة، كما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع ويكبح عملية حرق الدهون، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الحالة النفسية.

كما أضافت أن أعراض نقص فيتامين ” د ” تتمثل في التعب المستمر واعتلال المزاج وضعف التركيز وزيادة الوزن.