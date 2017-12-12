بالصور.. جولة مفاجئة لأمين الشمالية على بلدية طريف

خالد الضبيبي(صدى):

تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد، يرافقه كلاً من مساعد الأمين المهندس خميس بن دلاش ومدير التخطيط المهندس الطيب ومدير الاستثمارات فهد الطويلعي محافظة طريف.

والتقى برئيس البلدية المهندس الظمني حطاب الرويلي حيث قاموا بجولة على أحياء محافظة طريف وشدد الراشد على ضرورة رفع مستوى النظافة وتلافي كافة الملاحظات التي شوهدت أثناء الجولة وإعادة تأهيل الشوارع عبر فرق الصيانة الذاتية.

وأكد أنه سيتم رفع الاحتياجات اللازمة لدعم البلدية تجاه قيامها بالواجبات المناطة بها، مشددا في الوقت ذاته بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود ووزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ محل إهتمام الأمانة في ظل مايحظى به القطاع البلدي من دعم لا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة.

كما أكد ” الراشد ” بأنه ستكون هنالك جولات أخرى لجميع البلديات بالمنطقة.

