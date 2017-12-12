كوريا الشمالية تثير القلق بشأن تزوير الدولارات

بيونج يانج(صدى):

تداولت الشكوك بشأن قيام كوريا الشمالية بتزوير عملات من فئة الدولار وأكتشف هذا الأمر خبراء التزوير في بنك ” كي إي بي هانا ” في كوريا الجنوبية، وازدادت الشبهات حول كوريا الشمالية لشهرتها بتزوير العملات كما فعلت من قبل لضمان العملة الصعبة للحكومة.

ويؤكد هذه الظنون أن كوريا الشمالية تمر بظروف صعبة مما يجعلها بحاجة إلى تمويل، بعد العقوبات المفروضة على برنامجها النووي.

تسبب هذا الموضوع في إثارة الجدل والقلق في كوريا الجنوبية لعدم علمهم أذا كانت هذه الدولارات المزورة منتشرة في البلاد أم لا.

يذكر أن هذه الدولارات زورت بدقة عالية، كما أن لونها يتغير في الضوء مثل الدولارات الحقيقية.