انطلاق جاجوار I-Pace في معرض جنيف للسيارات

جنيف(صدى):

أكدت جاجوار ان نسخة الانتاج من موديل I-Pace سوف تظهر بصورة رسمية لأول مرة في معرض جنيف المقبل وهذه السيارة الكروس أوفر الجذابة تعتبر أول السيارات الكهربائية بالكامل للشركة التي ستنافس مباشر تسلا Model X ولكنها ستكون على عكسها لا تشبه سيارة سيدان مرتفعة عن الأرض ولكن سيارة رياضية فاخرة بشعار جاجوار.

وكما رأينا في صور تجسسية سابقة فنسخة الانتاج القياسية من السيارة I-Pace سوف تكون مشابهة للنسخة التجريبية من حيث التصميم الداخلي والخارجي وستتبني السيارة الكروس أوفر أجزاء أمامية وخلفية قصيرة لتسمح لمصممي جاجوار بتعظيم الرحابة الداخلية للحفاظ على أبعاد السيارة في الوضع الطبيعي لها.

وكانت السيارة في الصورة التجريبية تحمل محركات كهربائية في الأمام والخلف بقوة 400 حصان وعزم دوران 700 نيوتن تر ونظام دفع كلي وبطارية بقوة 90 كيلو واط في الساعة وبمدي تنقل 500 كم.

وستبقي نسخة الانتاج قريبة من النسخة التجريبية وبالتالي يتوقع تكرار النظام الميكانيكي في السيارتين.

وستبدأ مبيعات السيارات الأوروبية مباشرة بعد عرضها في جنيف وستقدم في 2018 في وقت لاحق في الولايات المتحدة.