بالصور.. إحباط مخطط توزيع عشوائي مُستحدث بوادي النبع في جدة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، بإزالة تعديات على عدة مواقع تابعة لنطاق البلدية، باالإضافة إلى إحباط توزيع مخطط عشوائي مُستحدث في منطقة وادي النبع بمساحة 10 آلاف متر مربع.

كما أزالت البلدية عقومًا ترابية داخل أرض الحرس الوطني بوجود مندوب القطاع، وضبط 9 مواقع تبيع البطحاء بطريقة مخالفة، تم رصدها شرق طريق الليث، كما رفعت عددًا كبيرًا من الطبالي وزرائب الأغنام من المرافق العامة.

وأكد رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أن مراقبي البلدية قاموا بإزالة 8 مواقع مخالفة، عبارة عن مستودعات داخل الأحياء السكنية شرق طريق الليث؛ منها موقعان لتخزين الزيوت والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى رصد وإزالة ثلاثة مصانع زيوت مخالفة شرق طريق الليث، تمارس نشاطها داخل حي سكني.