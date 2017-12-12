اتحاد الكرة: 20 ألف ريال غرامة على ” هوساوي ” وإيقاف مباراتين
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عددًا من العقوبات ضد لاعبين في الأندية المشاركة في دوري المحترفين.
وجاءت القرارات كالتالي:
إيقاف عمر هوساوي لاعب نادي النصر، مباراتين، ودفع غرامة قدرها 20 ألف ريال؛ لمخالفته للمادة (48/1/3) من لائحة الانضباط والأخلاق، أمام القادسية.
إيقاف بيدرو جواوسانتوس، لاعب الفتح، مباراة واحدة، ودفع غرامة قدرها 10 ألاف ريال؛ لمخالفته للمادة (48/1/2) من لائحة الانضباط والأخلاق، أمام الهلال.
إيقاف لاعب الأهلي، ليوناردو دي سوزا، مباراتين، ودفع غرامة 20 ألف ريال؛ لمخالفته للمادة (48/1/3) من لائحة الانضباط والأخلاق، أمام أحد.
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