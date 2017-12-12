” نون ” للتجارة الإلكترونية تطلق حملة عروض استثنائية بالمملكة اليوم

عادل الحربي(صدى):

تبدأ المنصة الالكترونية للتسويق ” نون ” ، اليوم الثلاثاء، في إطلاق حملة لتقديم خدماتها في المملكة، بعروض استثنائية على مجموعة كبيرة من المنتجات، احتفالًا ببدء أعمالها في البلاد.

وتوفر المنصة مجموعة عروض على السلع والمنتجات، تصل إلى مليون20 منتج، تشمل منتجات الأزياء، والموضة، والإلكترونيات، والكتب ومستلزمات المنازل، والصحة والجمال، والبقالة، وغيرها.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 50% من أسهم منصة ” نون الإلكترونية ” ، التي تعتبر أكبر منصة إلكترونية في العالم العربي، مبلغ قدره مليار دولار.