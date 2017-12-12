أسباب الخلاف بين إدارة ” البلوز ” و ” أنطونيو كونتي ”
نشبت خلافات بين إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، والمدرب الفني للفريق ” أنطونيو كونتي ” ، حيث يفكر الأخير في التخلي عن الفريق بسبب رفض الإدارة مطالبه بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الماضية بالصيف.
وذكرت تقارير صحفية، أن الإدارة في حالة غضب شديد بسبب خسارة تشيلسي في مباراته أمام ” ويست هام يونايتد ” التي جعلته بعيدا عن الفريق المتصدر بفارق 16 نقطة في الدوري الإنجليزي.
بالإضافة إلى احتلال تشيلسي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعد فريق روما المتصدر للمجموعة.
يذكر أن، تشيلسي حقق في عهد كونتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى التأهل لدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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