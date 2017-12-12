أسباب الخلاف بين إدارة ” البلوز ” و ” أنطونيو كونتي ” ‏

نواف السالم(صدى):

نشبت خلافات بين إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، والمدرب الفني للفريق ” أنطونيو كونتي ” ، حيث يفكر الأخير في التخلي ‏عن الفريق بسبب رفض الإدارة مطالبه بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الماضية بالصيف.‏

وذكرت تقارير صحفية، أن الإدارة في حالة غضب شديد بسبب خسارة تشيلسي في مباراته أمام ” ويست هام يونايتد ” ‏التي جعلته بعيدا عن الفريق المتصدر بفارق 16 نقطة في الدوري الإنجليزي.‏

بالإضافة إلى احتلال تشيلسي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعد فريق روما المتصدر للمجموعة. ‏

يذكر أن، تشيلسي حقق في عهد كونتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى التأهل لدور ثمن النهائي ‏من بطولة دوري أبطال أوروبا‎.‎‏ ‏