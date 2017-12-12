أمانة الشرقية ترسي مشروع تنفيذ كاميرات مراقبة بسوق الخضار المركزي بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروع تنفيذ كاميرات مراقبة بسوق الخضار المركزي في الدمام بعقد عمل ، ويأتي ضمن خطة الأمانة التطويرية والرقابية على أسواق ومحالات النفع العام في حاضرة الدمام.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من جميع أعمال المسح الشامل لوضع كاميرات مراقبة في سوق الخضار المركزي بمدينة الدمام، ومن المتوقع أن يتم البدء في تركيب كاميرات المراقبة خلال الفترة القادمة، مؤكداً أهمية هذه الكاميرات في الرقابة وتوثيق المخالفين بشكل إلكتروني.

وأبان الصفيان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة التطويرية التي تستهدف سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة الدمام، مضيفاً أن الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للأسواق وضعت إستراتيجية لتفعيل و تطوير العمل بأسواق حاضرة الدمام, وأهمها أسواق النفع العام التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي ومنها أسواق الخضار والفواكه.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للأسواق تقوم بجهود مستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنها سوق الخضار المركزي، فيما وضعت في خطتها ، تصوراً كاملاً لتطوير السوق ليشمل مداخل ومخارج وبوابات منظمة للدخول والخروج وإصلاح خدمات الإسفلت والدهانات والإنارة ، بالإضافة إلى أنه تم وضع برامج للنظافة تتماشى مع حركة السوق وكثافة مرتاديه وأوقات الذروة، إذ تم تخصيص أكثر من ٦٠ عاملاً للنظافة لرفع المخلفات وتنظيف دورات المياه البالغ عددها أكثر من ٩، في خمس مباني، كذلك متابعة المستثمرين للحد من سوء نظافة مواقعهم، لافتاً إلى أنه يتم رفع أكثر من ١٦ طناً يومياً من النفايات بواسطة الضاغطات من خلال صناديق الحاويات المفتوحة، وتفعيل المرحلة الأولى من برنامج حفظ النعمة في السوق.

وأكد أن معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير وجه خلال جولته السابقة في سوق الخضار المركزي بتطوير بعض المواقع في السوق لصالح الباعة والمتسوقين وذلك للمساهمة في تقديم مزيد من الخدمات المميزة لمرتادي السوق.