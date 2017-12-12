حلا الترك تكشف عن ملهمتها ومثلها الأعلى
كشفت الفنانة الشابة حلا الترك ، عن ملهمتها ومثلها الأعلى في الحياة ، وأكدت تأثرها الكبير بالناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في العام 2009.
وشاركت الترك صورة لملالا، وارفقتها بكلمات لها قالت فيها: ” كنت أرغب في تغيير العالم عندما كنت في 11 من عمري… وما زلت أعتقد في التغيير. ما زلت أعتقد أنه من خلال مساهماتكم، ارفع صوتك، يمكنك تحقيق التغيير في مجتمعك ” .
يذكر أنها ليست المرة الاولى التي تعبر فيها الشابة عن دعمها لحقوق المرأة وتأثرها بحالات إنسانية، حيث نشرت في وقت سابق حديث المغنية العالمية سيلينا غوميز ومعاناتها مع مرضها.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ 10 دقائق
انا مثلي الأعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اج اجمعني به في الفردوس