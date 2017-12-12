حلا الترك تكشف عن ملهمتها ومثلها الأعلى

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة الشابة حلا الترك ، عن ملهمتها ومثلها الأعلى في الحياة ، وأكدت تأثرها الكبير بالناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في العام 2009.

وشاركت الترك صورة لملالا، وارفقتها بكلمات لها قالت فيها: ” كنت أرغب في تغيير العالم عندما كنت في 11 من عمري… وما زلت أعتقد في التغيير. ما زلت أعتقد أنه من خلال مساهماتكم، ارفع صوتك، يمكنك تحقيق التغيير في مجتمعك ” .

يذكر أنها ليست المرة الاولى التي تعبر فيها الشابة عن دعمها لحقوق المرأة وتأثرها بحالات إنسانية، حيث نشرت في وقت سابق حديث المغنية العالمية سيلينا غوميز ومعاناتها مع مرضها.