الأحوال المدنية تقدم خدمات في قيادة القوات البرية بالمدينة المنورة

سعيد العجل(صدى):

بدأت الأحوال المدنية في تقديم خدماتها عبر الوحدة المتنقلة في قيادة القوات البرية بمنطقة المدينة المنورة بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 22/3/1439هـ ولمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس، وذلك لإنهاء خدمات السجل المدني للمواطنين كإصدار وتجديد الهوية الوطنية وسجل الأسرة، بالإضافة إلى تعديل المهن.

من جانبه، التقى مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن سليمان الحربي، بقائد قيادة القوات البرية بمنطقة المدينة المنورة، قائد المدينة العسكرية بالمنطقة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، بعد ان زار سعادة اللواء العربة المتنقلة في مكان تواجدها وتفقد الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين.

الجدير ذكره، أن هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المجدولة التي تقوم بها الأحوال المدنية في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى القرى والمحافظات التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية لتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة.