” العفو الدولية ” تُعلن تواطؤ حكومات أوروبية في انتهاكات لحقوق الإنسان بليبيا

لندن(صدى):

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، عن تواطؤ حكومات أوروبية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، عن طريق دعمها للسلطات في ليبيا.

وأكدت المنظمة أن السلطات التي تدعمها حكومات أوروبية في ليبيا تعمل مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين، مشيره إلى أن الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط قدمت الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي لتحسين الأوضاع فى معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.

كما أوضحت أن هذه المعكسرات تحتجز أكثر من 20 ألف شخص، وتمارس عليهم أعمال التعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل.

يُذكر أن ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا بحرًا، حيث وصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.