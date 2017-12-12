كأس العالم للأندية : ريال مدريد يواجه الجزيرة الإماراتي غدا

نواف السالم(صدى):

يستهل فريق ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا حملة الدفاع عن لقبه أمام فريق الجزيرة بطل الإمارات غدا الاربعاء في أبوظبي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم .

ويسعى الفريق الإسباني إلى إنهاء عام 2017 بخماسية تاريخية من البطولات خلال هذا الموسم ، من خلال مشاركته في النسخة الحالية إذ يملك فرصة ثمينة لتحقيق عدة أرقام غير مسبوقة على الصعيد الجماعي أو الفردي .

وسبق لريال مدريد أن حقق رباعية عام 2014 بفوزه بألقاب دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس إسبانيا وكأس العالم للأندية، وبإمكانه تجاوز رقمه السابق ونيل خماسية غير مسبوقة في حال تتويجه بلقب البطولة الحالية .

وحقق فريق الجزيرة طموحه بلقاء ريال مدريد في نصف النهائي بعدما كان مجرد حلم قبل انطلاق البطولة ، قياسا بالنتائج السلبية التي حققها في الدوري المحلي الذي أنهى دوره الأول بالمركز الرابع بفارق 9 نقاط عن الوصل المتصدر، لكن فريق الجزيرة تخطى اوكلاند سيتي النيوزيلندي في الافتتاح ،ومن ثم فريق اوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا بنتيجة واحدة 1-صفر، ما عكس الأسلوب المتوازن الذي اعتمده مدربه الهولندي هينك في الدفاع والهجمات المرتدة .