إغلاق مطعم لمخالفة الشروط الصحية بـ ” البيداء “

نايف السالم(صدى):

نجحت الفرق الرقابية بأمانة المدينة، اليوم الثلاثاء، في ضبط عدد من المخالفات في نطاق بلدية البيداء، في إطار حملة تصحيحية.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن الحملة أسفرت عن ضبط مطعم مخالف للاشتراطات، حيث وجد خالي من الفلاتر لتنقية المياه، بالإضافة لوجود ثلاجات متهالكة، بجانب المخالفات في صالة تحضير الطعام، واستعمال سلم الدرج كمستودع للادوات والأواني.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم ضبط مطعم يمارس أكثر من نشاط ولديه مخالفة بالمبنى و التجهيزات بالإضافة إلى وجود ثلاجات حفظ الخضروات متهالكة، قائلة: ” تم إتلاف عدد من المستحضرات منها 13 علبة طحينة بدون بيانات وتواريخ وكذلك علبتين تمر مخلوط بطحينه بدون تواريخ وبيانات “.

وأكدت على أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة وإغلاق محل واحد.