رجل أعمال تركي يخرق الحظر الأمريكي ويُرسل معدات بحرية لـ ” إيران “

أنقرة(صدى):

وجهت المحكمة المحلية بمدينة ميلواكي الأمريكية، أمس الإثنين، الاتهام إلى رجل أعمال تركي يُدعى ريسيت تافان، وشركته ومدير أعماله، تهمة إرسال مساعدات ومعدات للبحرية الإيرانية.

وقالت لائحة الاتهام الموجه لرجل الأعمال التركي أنه قام بخرق الحظر التجاري المفروض على إيران منذ عام 1995؛ وأرسل إليهم مواد لازمة للتجارة دون الحصول على تراخيص.

ويُذكر أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وفقًا لتصريحات محامية رجل الأعمال التركي ” نيجلا لين ” .