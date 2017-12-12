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” الكرملين ” تقر بعدم فائدة الوجود العسكري الروسي بسوريا

” الكرملين ” تقر بعدم فائدة الوجود العسكري الروسي بسوريا
موسكو(صدى):

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، أن انتشار القوات الروسية في سوريا، أمر غير ضروري ولا حاجة له.

وقال بيسكوف، : ” إن روسيا ستواصل استخدام الضربات الموجهة ضد ” الإرهابيين ” في سوريا عند الحاجة ” .

كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، بسحب ” جزء كبير ” من القوة الروسية من سوريا، معلنًا إنتهاء دورها هناك.

وأوضح الكرملين على موقعه الرسمي، أن بوتين أمر القوات الروسية ببدء الانسحاب إلى قواعدها الدائمة في روسيا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 1 ساعة

بعد القرار الأمريكي تعقدت الأمور
وسحب بوتن قواته يدل على شي قادم مع الأيام والله اعلم-الله يستر على الإسلام والمسلمين-

[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 53 دقيقة

بعد ان تم دحركم هربتم

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