” الكرملين ” تقر بعدم فائدة الوجود العسكري الروسي بسوريا
أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، أن انتشار القوات الروسية في سوريا، أمر غير ضروري ولا حاجة له.
وقال بيسكوف، : ” إن روسيا ستواصل استخدام الضربات الموجهة ضد ” الإرهابيين ” في سوريا عند الحاجة ” .
كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، بسحب ” جزء كبير ” من القوة الروسية من سوريا، معلنًا إنتهاء دورها هناك.
وأوضح الكرملين على موقعه الرسمي، أن بوتين أمر القوات الروسية ببدء الانسحاب إلى قواعدها الدائمة في روسيا.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد القرار الأمريكي تعقدت الأمور
وسحب بوتن قواته يدل على شي قادم مع الأيام والله اعلم-الله يستر على الإسلام والمسلمين-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 53 دقيقة
بعد ان تم دحركم هربتم