” الكرملين ” تقر بعدم فائدة الوجود العسكري الروسي بسوريا

موسكو(صدى):

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، أن انتشار القوات الروسية في سوريا، أمر غير ضروري ولا حاجة له.

وقال بيسكوف، : ” إن روسيا ستواصل استخدام الضربات الموجهة ضد ” الإرهابيين ” في سوريا عند الحاجة ” .

كما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، بسحب ” جزء كبير ” من القوة الروسية من سوريا، معلنًا إنتهاء دورها هناك.

وأوضح الكرملين على موقعه الرسمي، أن بوتين أمر القوات الروسية ببدء الانسحاب إلى قواعدها الدائمة في روسيا.