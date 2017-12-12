” رئيس الأركان العامة ” : الحروب الإلكترونية أصبحت محط أنظار العالم

نايف السالم(صدى):

قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، اليوم الثلاثاء، إن الحروب الإلكترونية أصبحت لها أسبقية بين الأنشطة العسكرية، نظرًا لدورها الفعال في رفع الكفاءة القتالية العسكرية.

وأكد ” البنيان ” خلال المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية، أن البحث العلمي والتركيز على الدراسات ونشر الوعي بأهمية التقنيات والتحديات لاحديثة في الحرب الإلكترونية تعتبر من أهم الأهداف التي تسعى إليها كل الدول.

يُذكر أن المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية يركز على 3 محاور أساسية، المتمثلين في التطبيقات الحالية العسكرية والمدنية لتقنية الحرب الإلكترونية والرادار، و البحث والتطوير في مجال الحرب الإلكترونية والرادار، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية في مجلة الحرب الإلكترونية.