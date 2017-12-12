لاعب الجزيرة الإماراتي: هجوم الريال في ” جيبي “
صرح لعب نادي الجزيرة الإماراتي فارس جمعة، بأن لقاء فريقه أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليس صعبًا.
وقال ” جمعه ” متحديًا هجوم الريال: ” سأضع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمه في جيبي ” ، وذلك قبل ساعات من لقاء الفريقين المقرر إقامته غدًا.
ووصل فريق الجزيرة إلى مباراة نصف النهائي، عقب تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا الياباني على التوالي.
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 28 دقيقة
هياط رسمي
اقول انتبه من الهزيمة الثقيلة