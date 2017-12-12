بالفيديو والصور.. الأسطورة ” مارادونا ” يحتفل مع معجبيه بالهند

طلال الغامدي(صدى):

وصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إلى مدينة كالكوتا في الهند، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن جولته الخيرية، وسط احتفال الآلاف من المعجبين.

وخلال الزيارة، كشف مارادونا عن تمثال عملاق له وهو يحمل كأس العالم، والذي سيتم وضعه في حديقة جديدة تحمل اسمه؛ لترتسم الابتسامة على وجهه وكل محبيه، قائلًا ” إنه لشرف عظيم لي أن أكون قادرًا على القيام بهذه الرحلة، إلى كالكوتا هذا المكان الخاص جدًا، ولدي ذكريات جيدة عن رحلة قمت بها منذ سنوات عديدة ” .

وحرص مارادونا على اتباع التقاليد والعادات الهندية خلال تواجده في كالكوتا، حيث وضع نقطة حمراء في مقدمة رأسه، كما قرر خوض مباراة كريكيت مع أسطورة اللعبة في الهند سوراف جانجولى، لتحمل المباراة اسم ” دييجو × دادا ” .