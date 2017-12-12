” العين ” يوضح حقيقة انتقال ” عموري ” للهلال

نواف السالم(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم غان الهاجري، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب عبد الرحمن عموري، سيبقى في ” العين ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “.

وكان الهاجري” قام بإعادة تغريدة حول اللاعب ” عموري ” يقول فيها: ” عموري مرتبط بالعين، وباقي مع العين، وهي رغبة خالصة من اللاعب “.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية انتشرت الأنباء حول انضمام ” عموري ” لنادي الهلال؛ ليكون بديلًا للاعب كارلو إدواردو الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، موضحين أن إدارة الهلال بالفعل أرسلت خطابًا رسميًا للمطالبة بالاستعانة بعموري.