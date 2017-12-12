” العين ” يوضح حقيقة انتقال ” عموري ” للهلال
قال رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم غان الهاجري، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب عبد الرحمن عموري، سيبقى في ” العين ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “.
وكان الهاجري” قام بإعادة تغريدة حول اللاعب ” عموري ” يقول فيها: ” عموري مرتبط بالعين، وباقي مع العين، وهي رغبة خالصة من اللاعب “.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية انتشرت الأنباء حول انضمام ” عموري ” لنادي الهلال؛ ليكون بديلًا للاعب كارلو إدواردو الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، موضحين أن إدارة الهلال بالفعل أرسلت خطابًا رسميًا للمطالبة بالاستعانة بعموري.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن عموري
يبعد مقولة
العالمية صعبة قوية
او لابد يتم استدعاء راقي رقية شرعية
يمكن معمول عمل للزعيم
ههههههههههههههههههههه
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت جايب للهلال راقي شرعي
جيب مستشفى شهار بموظفيها
لكم بنادي فقير المنصات
عالمي بالمسيار
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا تدمر نفسك ومستقبلك يا عموري
ابو وليد[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 46 دقيقة
ما فيه اكبر من راس جحفلي اللي عمل العمل الذي لم يشفى منه النصر حتى الآن فعقده جحفلي ستلازمهم حتى الموت