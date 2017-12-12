اكتشاف علاج لمرض ” هينغتون ” الوراثي‎ ‎المدمر

متابعات(صدى):

توصل العلماء إلى علاج لمرض هينغتون وهو عبارة عن مرض عقلي وراثي مدمر، يسبب موت خلايا في المخ وتلف الخلايا العصبية وتدهور في ‏الحالة العقلية وتنتج عنه حركات لا إرادية واضطرابات عقلية‎.‎

يصيب هذا المرض أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 :50 عام، ويبلغ ذروته بعد مرور 10-25 سنوات.

ويتمثل العلاج الذي أكتشفه العلماء في حقن ‏مادة علاجية معينة تدعي ” أيونيكس إتش تي تي في العمود الفقري ” ‏.

وقامت شركة روش للأجهزة الطبية بترخيص المادة العلاجية بمبلغ قدره 45 مليون دولار، فور نجاحه في المرحلة المخبرية الأولى، وتعتبر هي ‏الشركة المسئولة عن تطوير هذا العلاج‎.‎

وأشارت سارة تبيرزي كبير الباحثين في حقل علم الأعصاب الكلينيكي بجامعة لندن إلى قدرة الدواء في السيطرة على مُسبِّب الداء بتخفيض نسبة ‏البروتين السام تعدّ إنجازاً طبياً.‏ ‎ ‎

وأوضحت أن من المهم الانتقال إلى تجارب أوسع لمعرفة إذا كان العلاج قادرا على إبطاء تقدم المرض، فجميع الأدوية تقوم فقط بتخفيف الأعراض ‏وليست علاج‎.‎