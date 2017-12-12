اكتشاف علاج لمرض ” هينغتون ” الوراثي المدمر
توصل العلماء إلى علاج لمرض هينغتون وهو عبارة عن مرض عقلي وراثي مدمر، يسبب موت خلايا في المخ وتلف الخلايا العصبية وتدهور في الحالة العقلية وتنتج عنه حركات لا إرادية واضطرابات عقلية.
يصيب هذا المرض أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 :50 عام، ويبلغ ذروته بعد مرور 10-25 سنوات.
ويتمثل العلاج الذي أكتشفه العلماء في حقن مادة علاجية معينة تدعي ” أيونيكس إتش تي تي في العمود الفقري ” .
وقامت شركة روش للأجهزة الطبية بترخيص المادة العلاجية بمبلغ قدره 45 مليون دولار، فور نجاحه في المرحلة المخبرية الأولى، وتعتبر هي الشركة المسئولة عن تطوير هذا العلاج.
وأشارت سارة تبيرزي كبير الباحثين في حقل علم الأعصاب الكلينيكي بجامعة لندن إلى قدرة الدواء في السيطرة على مُسبِّب الداء بتخفيض نسبة البروتين السام تعدّ إنجازاً طبياً.
وأوضحت أن من المهم الانتقال إلى تجارب أوسع لمعرفة إذا كان العلاج قادرا على إبطاء تقدم المرض، فجميع الأدوية تقوم فقط بتخفيف الأعراض وليست علاج.
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