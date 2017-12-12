ظهور سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بهولندا

أمستردام(صدى):

أعلنت هولندا تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بإحدى مزارع تسمين البط في بدينغهاوزن في مقاطعة فليفولاند.

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية أن السلالة H5 N6 شديدة العدوى، جرى اكتشافها في الـ7 من ديسمبر، وأدت إلى قتل 40 من الطيور، لافته إلى أنه تم إعدام ما يقرب من 16 ألفًا من طيور البط.

كما أكدت الوزراة أنه تم فرض منطقة مراقبة في نطاق 3 كيلومترات ومنطقة حماية من تفشي السلالة في نطاق 10 كلم حول المزرعة.