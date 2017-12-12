المقاصة يرفض عرض ” النصر ” : لن نستغنى عن ” الشحات “

ماجد محمد(صدى):

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، رفضه فكرة رحيل هداف الدوري المصري ونجم الفريق الأول حسين الشحات لنادي النصر في يناير.

رفض رئيس نادي المقاصة المصري محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، التفريط في لاعبه حسين الشحات في انتقالات يناير.

وكان ” عبد السلام ” أوضح أن لاعبه حصل على عرض من نادي النصر، إلا أنه لن يستغنى عنه حاليًا؛ لرغبته في استكمال الموسم الحالي بوجود ” الشحات ” ،قائلًا: ” سنشارك في بطولة إفريقيا هذا الموسم، لذلك لن أوافق على بيع الشحات حاليا، عقب نهاية الموسم سننظر في الأمر “.