الأمير سطام بن خالد يكشف سبب تسمية ” شارع فلسطين ”
أوضح الأمير سطام بن خالد آل سعود، السبب وراء تسمية ” شارع فلسطين ” في مدينة جدة بهذا الاسم.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” عندما فتحت السفارة الأمريكية موقعها في جدة، أمر الملك فيصل – رحمه الله- بتسمية الشارع الذي تقع فيه بهذا الاسم كي يكون عنواناً للسفارة، وعندما يكتب الأمريكيون مراسلاتهم يُجبرون على كتابة اسم فلسطين رحم الله الملك فيصل “.
الدسك22[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 12 دقيقة
رحم الله الملك الراحل العابد الزاهد فيصل العروبة
اللهم أغفرلعبدك الفيصل وارحمه واسكنه فسيح جنانك
أمين