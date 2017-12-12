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الأمير سطام بن خالد يكشف سبب تسمية ” شارع فلسطين ” ‏

الأمير سطام بن خالد يكشف سبب تسمية ” شارع فلسطين ” ‏
نايف السالم(صدى):

أوضح الأمير سطام بن خالد آل سعود، السبب وراء تسمية ” شارع فلسطين ” في مدينة جدة بهذا ‏الاسم.‏

‏ وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” عندما فتحت السفارة ‏الأمريكية موقعها في جدة، أمر الملك فيصل – رحمه الله- بتسمية الشارع الذي تقع فيه بهذا الاسم كي ‏يكون عنواناً للسفارة، وعندما يكتب الأمريكيون مراسلاتهم يُجبرون على كتابة اسم فلسطين رحم الله ‏الملك فيصل “‏‎.‎‏ ‏


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 12 دقيقة

رحم الله الملك الراحل العابد الزاهد فيصل العروبة
اللهم أغفرلعبدك الفيصل وارحمه واسكنه فسيح جنانك
أمين

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