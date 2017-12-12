المملكة تتسلم الطائرة الإقليمية الأخيرة من طراز إيرباص A330-300

علي القحطاني(صدى):

تستعد الخطوط الوطنية بمدينة تولوز الفرنسية،اليوم الثلاثاء، لاستلام الطائرة رقم 20 والأخيرة من طراز إيرباص A330-300 الإقليمية، ليكتمل بذلك تسلم جميع الطائرات من هذا الطراز الحديث الذي تعد المملكة أول مشغل له على مستوى العالم.

وتتسع الطائرة الإقليمية عدد أكبر من المسافرين، والطيران بحدود 3000 ميل بحري، وصممت خصيصا لخدمات الطيران المحلية والإقليمية.

وتمثل الطائرة الخيار التشغيلي الفعال من إيرباص للأسواق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو السريع والحركات الجوية المزدحمة.

وتبلغ السعة المقعدية لهذا الطراز 330 مقعدا، 30 منها مخصص لدرجة رجال الأعمال، إلى جانب تزويد المقاعد بشاشات خاصة تتيح للضيف باقة الخيارات المتنوعة لأكثر من 3000 ساعة من البرامج الترفيهية.