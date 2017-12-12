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بدء دعم نظام ” أندرويد أورويو ” في الدول الفقيرة ‏

بدء دعم نظام ” أندرويد أورويو ” في الدول الفقيرة ‏
نورة الشهري(صدى):

قررت شركة ” كوالكوم ” الأمريكية بدء دعم نظام تشغيل ” أندرويد أورويو ” التابع لشركة جوجل .

وأوضحت أن أي هاتف به معالج ” كوالكوم ” ‏وذاكرة وصول عشوائي ” رام ” بسعة جيجابايت، أو أعلى من ذلك يستطيع تحميل ” أندرويد أورويو “.‏

ومن المقرر أن تعمل الشركة على تحميل نظام التشغيل الجديد على الهواتف ذات إمكانيات منخفضة تحديدا في الدول الفقيرة مثل الهند ودول إفريقيا ‏ودول جنوب شرق أسيا، وأشارت الشركة انها ستدعم نظام أند رويد بعدد من التطبيقات الأكثر انتشارا في جوجل‎.‎

وأبانت الشركة انها ستبدأ في دعم نظام ” أندرويد ” على معالجات ” سنابدراجون ” في العام المقبل‎.‎


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 15 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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