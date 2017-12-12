بدء دعم نظام ” أندرويد أورويو ” في الدول الفقيرة
قررت شركة ” كوالكوم ” الأمريكية بدء دعم نظام تشغيل ” أندرويد أورويو ” التابع لشركة جوجل .
وأوضحت أن أي هاتف به معالج ” كوالكوم ” وذاكرة وصول عشوائي ” رام ” بسعة جيجابايت، أو أعلى من ذلك يستطيع تحميل ” أندرويد أورويو “.
ومن المقرر أن تعمل الشركة على تحميل نظام التشغيل الجديد على الهواتف ذات إمكانيات منخفضة تحديدا في الدول الفقيرة مثل الهند ودول إفريقيا ودول جنوب شرق أسيا، وأشارت الشركة انها ستدعم نظام أند رويد بعدد من التطبيقات الأكثر انتشارا في جوجل.
وأبانت الشركة انها ستبدأ في دعم نظام ” أندرويد ” على معالجات ” سنابدراجون ” في العام المقبل.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله