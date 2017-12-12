بلدية العمرة تغلق مطبخًا مخالفًا داخل حوش بمكة

حسين العلي(صدى):

تمكن مراقبي بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة من ضبط ومداهمة حوش كبير استخدمه عدد من المخالفين لإعداد وتحضير الأطعمة وترويجها في عدد من المطاعم بالمنطقة جار البحث والتعرف عليها .

وقال المهندس خالد بن عبدالله سندي رئيس بلدية العمرة الفرعيه إن البلدية تكثف جهودها في المراقبة الميدانية من خلال حملاتها الاستباقية لمحلات بيع وتداول الغذاء وأماكن تحضير الأطعمة ومخازن المواد الغذائية، وقد تمكن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية من رصد أحد المواقع التي تدار من قبل العمالة المخالفة، وهو عبارة عن حوش كبير بمساحة(600) م تقريبًا يتم بداخله تجهيز وإعداد الأطعمة وتوزيعها على الأسواق ، والمكان غير مهيأ وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية.

وكانت الفرق المسائيه بالبدية قد نفذت حملة رقابية بإشراف الاستاذ حسني حيدر مشرف الفترة المسائية والمراقبين هاشم الجفري وخالد خيرالله ومرزوق اللحياني، وتم خلالها ضبط الموقع والتحفظ على محتوياته.

من جهته قال مدير إدارة الخدمات الأستاذ متعب بن منصور الحكمي، إنه تم القبض على (6)عمال بدون شهادات صحية في الموقع وتسليمهم للجهات المختصة، كما تمت مصادرة (4) انابيب غاز كبيرة و(25) قطعة من القدور وحافظات الطعام والاواني التالفه القابله للصداء ، ومايقارب (15) كيلو من اللحوم المجمده مجهولة المصدر و(5) كراتين دجاج مجمد مجهول المصدر ، و(6) كيلو من البهارات اكياس ملح جاف ومياه مجهولة المصدر، وتم إغلاق الحوش واستدعاء المالك تمهيدا لاحاله الموضوع الجهات المختصه .

وأكد رئيس بلدية العمرة ، أن الفرق تقوم بحملاتٍ مفاجئة، في كل وقتٍ لرصد مثل هذه الممارسات العشوائية والقضاء عليها، مؤكدًا بأنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات، التي تسبب خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين.