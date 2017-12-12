ضريبة القيمة المضافة تشمل أقساط المركبات المستمرة لعام 2018
أعلن حمود الحربي مدير إدارة مركز العمليات في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، أن الضريبة ستطبق على أقساط المركبات التي تم شراؤها قبل نهاية العام الجاري 2017، عن طريق ” تأجير منتهي بالتمليك ” ولم يتم الانتهاء من دفعها بحلول عام 2018 المقبل.
وأوضح، أن قيمة الضريبة المضافة ستفرض فقط على السعر الأساسي المتبقي للمركبة، وليس السعر بالكامل، كما أن سعر الفائدة سيكون معفيًا.
وناشدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة إلى أن تكون مستعدة تمامًا لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، ودعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017 تجنبًا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
ميكانيكي حوووووووت[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
كان زمان[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكتب ياحسين اكتب ……
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك … شوا هيدا….؟
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله امن وامان
الله يعز دولتنا الرشيدهـ
ماوكلي[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
والسيارات بعقد تقسيط ماعليها ضريبه وضحو ترى الضحية الشعب سوف يفترس من قبل الشركات
رااايق[ عدد التعليقات: 3108 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه هذا الأفتراء * المفروظ يكون ضريبة القيمة المظافة على المنتجات التي يتم بيعها من بعد 2018 *
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وأنتوا كذا تاخذون ضريبة القيمة المضافة بأثر رجع !! كيف تجي هذي **
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والعقود اللي أنكتبت بالأسعار والأقساط المتفق عليها وتم توقيعها بين الطرفين أيش يسووا الناس فيها ؟!*
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(يعني يشربوا مائها) مثلاً !!!!!!!!!!!!! **
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حسبنا الله ونعم الوكيل **