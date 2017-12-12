ضريبة القيمة المضافة تشمل أقساط المركبات المستمرة لعام 2018

عادل الحربي(صدى):

أعلن حمود الحربي مدير إدارة مركز العمليات في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، أن الضريبة ستطبق على أقساط المركبات التي تم شراؤها قبل نهاية العام الجاري 2017، عن طريق ” تأجير منتهي بالتمليك ” ولم يتم الانتهاء من دفعها بحلول عام 2018 المقبل.

وأوضح، أن قيمة الضريبة المضافة ستفرض فقط على السعر الأساسي المتبقي للمركبة، وليس السعر بالكامل، كما أن سعر الفائدة سيكون معفيًا.

وناشدت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة إلى أن تكون مستعدة تمامًا لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، ودعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017 تجنبًا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.