الاتحاد الأوروبي يُعلن موقفه من نقل سفارته للقدس

بروكسل(صدى):

أعلنت المفوضية العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، رفض التكتل لإعلان أمريكا نقل سفارتها إلى القدس، قائلة ” الولايات المتحدة لديها وهم أن مبادرة أميركية فقط ستكون ناجحة “.

وأوضحت ” موجيريني ” أن الاتحاد لن يحذو حذو أمريكا، حيث يتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سير الدول الأخرى وراء قرار ترامب ونقل السفارات، معلقه ” يمكنه الاحتفاظ بتوقعاته بالنسبة للآخرين، لأنه من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، هذه الخطوة لن تأتي ” .

وأكدت أن الوقت قد حان لاستئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتة إلى أن الحل الواقعي الوحيد هو الاعتراف بحل الدولتين وعاصمتهما القدس، حيث تعتبر تصعيد التوترات والعنف في الأماكن المقدسة من أسوأ الأمور خلال هذه الفترة.

كما أشارت ” موجيريني ” إلى أن التكتل لايريد البدء بعملية منفصلة من تلقاء نفسه، فهناك حاجة لإطار عمل دولي وإقليمي لمرافقة بداية المفاوضات التي يبدو أنها بعيدة للغاية في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق القدس عاصمة لإسرائيل وعزمه على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي حذو الكثير من الدول وراء قرار ترامب.