الاتحاد الأوروبي يُعلن موقفه من نقل سفارته للقدس
أعلنت المفوضية العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، رفض التكتل لإعلان أمريكا نقل سفارتها إلى القدس، قائلة ” الولايات المتحدة لديها وهم أن مبادرة أميركية فقط ستكون ناجحة “.
وأوضحت ” موجيريني ” أن الاتحاد لن يحذو حذو أمريكا، حيث يتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سير الدول الأخرى وراء قرار ترامب ونقل السفارات، معلقه ” يمكنه الاحتفاظ بتوقعاته بالنسبة للآخرين، لأنه من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، هذه الخطوة لن تأتي ” .
وأكدت أن الوقت قد حان لاستئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتة إلى أن الحل الواقعي الوحيد هو الاعتراف بحل الدولتين وعاصمتهما القدس، حيث تعتبر تصعيد التوترات والعنف في الأماكن المقدسة من أسوأ الأمور خلال هذه الفترة.
كما أشارت ” موجيريني ” إلى أن التكتل لايريد البدء بعملية منفصلة من تلقاء نفسه، فهناك حاجة لإطار عمل دولي وإقليمي لمرافقة بداية المفاوضات التي يبدو أنها بعيدة للغاية في الوقت الحالي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق القدس عاصمة لإسرائيل وعزمه على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي حذو الكثير من الدول وراء قرار ترامب.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع تحياتى لخطوة الاتحاد الاوروبى العظيمة وكل الشكر لهم :
وأوضحت ” موجيريني ” أن الاتحاد لن يحذو حذو أمريكا حيث يتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سير الدول الأخرى وراء قرار ترامب ونقل السفارات معلقه ” يمكنه الاحتفاظ بتوقعاته بالنسبة للآخرين لأنه من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لن تأتي ” .
ونرجو أن لاتاتى نهائيا
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 2 ساعتين
سياسة ليس حباً في العرب والمسلمين
انما سياسة اقتسام الكعكات
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاتحاد الأوربي مستقر سياسيا نسبيا بالمقارنه بامريكا -وامريكا منذو تولي ترامب فيها اختلافات سياسيه واقتصاديه شديده جدا قد تطيح به قبل انتهاء فترة ولايته-واصبح يبحث عن أي ضجه تخرجه من الموقف ولو الى حين-وتغطي على بعض تصرفاته-