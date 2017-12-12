بالفيديو.. إنشاء أول فندق فاخر للكلاب
أثار ديباك تشولا وزوجته جواني ، ضجة واسعة عبر ولاية هاريانا شمال الهند ، عقب اقامتهما فندق خاص بالكلاب والذي يعد الأول من نوعه في البلاد .
وقال ديباك في لقاء تليفزيوني ، أن الفندق يهدف إلى إعادة ثقافة تدليل الحيوانات الأليفة إلى البلاد ، وأطلقنا عليه أسم ” كريتيراتي ” .
وأضاف ديباك ، ان الفندق يوفر الرعاية للجراء الصغيرة بداية من عمر 3 أشهر، ويتيح للحيوانات سبل الرحة والتدليل كـ ” سبا ” وصالونا لتصفيف الفراء، والرعاية البيطرية الكاملة، وصالة للتلفاز، وحمام سباحة، وأجنحة فاخرة، ومقهى.
وأنهى ديباك حديثه قائلا ، إن رعاية الحيوانات الأليفة ليست ترفاً، بل ضرورة أساسية، مضيفاً أن بالفندق الآن نحو 1000 نزيل من الحيوانات الأليفة، وبالقريب ستُوسع مساحة الفندق؛ لتصل إلى 12 ألف قدم مربع.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6426 ] نشر منذ 50 دقيقة
تفندقون لها ياخبلان😁👊😊
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 33 دقيقة
يستاهل مستر كلب -طالما انه اوفى من بعض البشر-واصلاً الرحمه مطلوبه-والمبالغ موجوده-ولو وجهوها للبشر لكان افضل-والحيوانات تكفيها حظائر مناسبه للعيش بداخلها-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 22 دقيقة
كلاب ترعى كلاب لا فرق
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5771 ] نشر منذ 11 دقيقة
الصوره الأولى في ليلة الدخله !
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15654 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههههه حظوظ سبحان الله