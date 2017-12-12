بالفيديو.. إنشاء أول فندق فاخر للكلاب

متابعات(صدى):

أثار ديباك تشولا وزوجته جواني ، ضجة واسعة عبر ولاية هاريانا شمال الهند ، عقب اقامتهما فندق خاص بالكلاب والذي يعد الأول من نوعه في البلاد .

وقال ديباك في لقاء تليفزيوني ، أن الفندق يهدف إلى إعادة ثقافة تدليل الحيوانات الأليفة إلى البلاد ، وأطلقنا عليه أسم ” كريتيراتي ” .

وأضاف ديباك ، ان الفندق يوفر الرعاية للجراء الصغيرة بداية من عمر 3 أشهر، ويتيح للحيوانات سبل الرحة والتدليل كـ ” سبا ” وصالونا لتصفيف الفراء، والرعاية البيطرية الكاملة، وصالة للتلفاز، وحمام سباحة، وأجنحة فاخرة، ومقهى.

وأنهى ديباك حديثه قائلا ، إن رعاية الحيوانات الأليفة ليست ترفاً، بل ضرورة أساسية، مضيفاً أن بالفندق الآن نحو 1000 نزيل من الحيوانات الأليفة، وبالقريب ستُوسع مساحة الفندق؛ لتصل إلى 12 ألف قدم مربع.