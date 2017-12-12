6 مبادرات جديدة تقدمها لجان أعضاء ” تراحم مكة ” للنزلاء وذويهم

حسين العلي(صدى):

أفصح رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم مكة ” يحيى الكناني، عن 6 مبادات جديدة تقدمها اللجان الأعضاء للفئات المستفيدة من اللجنة تمثلت في : منحهم الأولوية في جميع أقسام المستشفيات والمراكز الصحية عند إبراز بطاقة تراحم و وتعزيز الصحة لهم من خلال الفحص الشامل بالمراكز الصحية وبرامج الإقلاع عن التدخين وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وربط الأسر المنتجة في تراحم بالأسر المستفيدة من جمعية البر، وتزويد الطلاب والطالبات بكوبونات الحقيبة المدرسية، والتنسيق مع السجون بشأن الملتحقين بمراكز التدريب وتزويد ” هدف ” بأسمائهم وتخصصاتهم لتتمكن من إيجاد فرص وظيفية لهم أو دعم مشاريعهم الناشئة بالإضافة إلى حصر الطلاب من أبناء النزلاء لتسجيلهم في صندوق التكافل الطلابي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته لجنة تراحم مكة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ممثلة في مساعد مدير الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة سليمان الشريف، ومندوب إدارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة عبدالله المولد، ومدير الضمان الاجتماعي عبدالله الروقي، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية بمكة ” هدف ” محمد ناقرو، والإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة حمد القرشي، الشؤون الصحية الدكتور خالد المسعودي، وزارة الثقافة والإعلام جمال حكيم، سجون العاصمة المقدسة المقدم أحمد الغامدي، عضو جمعية البر الخيرية عادل بالخير، وجامعة أم القرى الدكتور سالم العتيبي، وأمين صندوق اللجنة عبدالحميد العمري، ورئيس مجلس إدارة تراحم مكة يحيى الكناني.

وأستهل الكناني الاجتماع بالثناء على مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، وسمو وكيل الإمارة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، الداعمين للجنة والمتابعين لأعمالها ودورها في رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم .

ثم ناقش المجتمعون العديد من المقترحات والإسهامات البرامج والمبادرات المشتركة لخدمة الأسرالمستفيدة من اللجنة بالإضافة إلى عقد الشراكة المجتمعية وبرامج الأنشطة الثقافية والاجتماعية المزمع تنفيذها داخل الإصلاحية بمشاركة الجهات الحكومية للتسهيلات المقررة من قروض بنك التنمية وفق الاتفاقية.