إصابة 4 معلمات وسائقهن في حادث تصادم بـ ” جمال سائبة ” في مهد الذهب

نايف السالم(صدى):

وقع حادث ، تصادم مركبة مع جمال سائبة، منذ قليل، على طريق قريضة مهد الذهب، وأسفر عن الحادث إصابات خفيفة ومتفرقة للمعلمات الأربعة، وسائق المركبة، أثناء ذهابهم إلى مدرستهم بقرية المزرع.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم مهد الذهب ” عائض الوسمي ” ، بأنه تعرضت مركبة تُقل 4 معلمات لحادث على طريق المهد – قريضة – المدينة المنورة، بعد ارتطام مركبتهن بأحد الجمال السائبة على الطريق أثناء ذهابهن لمدرستهن في قرية المزرع، التابعة لمحافظة المهد، فيما لحقت بهن إصابات طفيفة.