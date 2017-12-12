بالفيديو.. العثور على 26 صرصورًا داخل أذن رجل
في واقعة غريبة من نوعها، عثر أطباء مستشفى في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين، على 26 صرصورًا داخل أذن رجل بعد أن اشتكى من حكة.
حيث نقل الرجل إلى المستشفى عقب شعوره بحكة داخل أذنه، وبالكشف عليه اثبتت التقارير الطبية، وفوجئ الأطباء أن معاناته كان سببها أنثى صرصور، واستخدموا منظارًا لفحص أذنه ليكتشفوا الصراصير الصغيرة حيث وضعت 25 من صغارها.
وقال أحد الأطباء إن أنثى الصرصور استوطنت في أذن الرجل، ولحسن الحظ تمكنوا من إزالة جميع الصراصير، وإجراء مسح للأذن بعد ذلك للتأكد من التخلص منها بالكامل.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6427 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوه😁😊انثى مشاغبه😈😁😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39757 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن فاتح للصراصير مطعم داخل اذنه ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوووهـ ما عندهـ اذن
عندهـ كفرات سيارات
ههههههههه😁😊 😈😁😂
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصراصير تعيش في أي مكان وقتلها متعب جدا
وتعيش داخل الشقوق والفتحات وتضع صغارها في أي مكان
وبعض الناس نومه ثقيل يدخل أي شي مايحس -مجرد ان يجد أي فتحه يدخل ويضع صغاره-
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 2 ساعتين
😷😷😷😷
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه هذي صرصورة مع اطفالها متدفين في اذنه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15654 ] نشر منذ 59 دقيقة
اخذت اذنه بيت لها وع 😆