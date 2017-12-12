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بالفيديو.. العثور على 26 صرصورًا داخل أذن رجل

بالفيديو.. العثور على 26 صرصورًا داخل أذن رجل
بكين(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، عثر أطباء مستشفى في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين، على 26 صرصورًا داخل أذن رجل بعد أن اشتكى من حكة.

حيث نقل الرجل إلى المستشفى عقب شعوره بحكة داخل أذنه، وبالكشف عليه اثبتت التقارير الطبية، وفوجئ الأطباء أن معاناته كان سببها أنثى صرصور، واستخدموا منظارًا لفحص أذنه ليكتشفوا الصراصير الصغيرة حيث وضعت 25 من صغارها.

وقال أحد الأطباء إن أنثى الصرصور استوطنت في أذن الرجل، ولحسن الحظ تمكنوا من إزالة جميع الصراصير، وإجراء مسح للأذن بعد ذلك للتأكد من التخلص منها بالكامل.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39757 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكن فاتح للصراصير مطعم داخل اذنه ,,

[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 2 ساعتين

يوووهـ ما عندهـ اذن
عندهـ كفرات سيارات
ههههههههه😁😊 😈😁😂

[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 2 ساعتين

الصراصير تعيش في أي مكان وقتلها متعب جدا
وتعيش داخل الشقوق والفتحات وتضع صغارها في أي مكان
وبعض الناس نومه ثقيل يدخل أي شي مايحس -مجرد ان يجد أي فتحه يدخل ويضع صغاره-

[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههه هذي صرصورة مع اطفالها متدفين في اذنه

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