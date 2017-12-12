بالفيديو.. العثور على 26 صرصورًا داخل أذن رجل

بكين(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، عثر أطباء مستشفى في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين، على 26 صرصورًا داخل أذن رجل بعد أن اشتكى من حكة.

حيث نقل الرجل إلى المستشفى عقب شعوره بحكة داخل أذنه، وبالكشف عليه اثبتت التقارير الطبية، وفوجئ الأطباء أن معاناته كان سببها أنثى صرصور، واستخدموا منظارًا لفحص أذنه ليكتشفوا الصراصير الصغيرة حيث وضعت 25 من صغارها.

وقال أحد الأطباء إن أنثى الصرصور استوطنت في أذن الرجل، ولحسن الحظ تمكنوا من إزالة جميع الصراصير، وإجراء مسح للأذن بعد ذلك للتأكد من التخلص منها بالكامل.