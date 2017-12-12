بالصور.. ” التنمية الاجتماعية ” بمكة ينظم برنامج ” إلعب وتعلم “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٣/٢٤هـ صباحا برنامج إلعب وتعلم بمقر لجنة التنمية الاجتماعية (روضة نماء الطفولة) بالشرائع بمشاركة طالبات التدريب الميداني من جامعة أم القرى.

يهدف البرنامج إلى تنمية ذكاءات الأطفال المتعددة و تنمية الذكاء الاجتماعي التفاعلي، خفض مستوى القلق والتوتر في مواقف الحياة المختلفة، تنشيط قوى الأبناء الفكرية والإبداعية.

بدأ البرنامج بتوزيع الاطفال على مجموعة الأركان التعليمية والتي تحتوي على العاب ذكاء هادفة ومن ثم توزيع الوجبات والهدايا على الأطفال.

في الختام شكر مشرفات مركز التنمية الاجتماعية مديرة روضة نماء الطفولة بالشرائع الأستاذة/ منال فتيني على حسن الإستقبال كما تم توزيع شهادات الشكر على طالبات قسم الخدمة الإجتماعية بجامعة أم القرى.