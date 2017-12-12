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ورشة تأهيل لمديري هيئة الرياضة بقيادة ” سيدة “

ورشة تأهيل لمديري هيئة الرياضة بقيادة ” سيدة “
ماجد محمد(صدى):

أقام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ورشة عمل لتأهيل مديري مكاتب الهيئة العامة للرياضة، وتولى هذه المهمة ” سيدة مواطنة ” .‏
وتأتي استعانة الهيئة بسيدة للتأهيل، اعترافا منها بدور المرأة الفعال داخل المجتمع السعودي، وقدراتها على الإبداع والانجاز داخل أي مجال.‏
وقدمت الورشة عرضا مرئيا عن استراتيجيات الاتحاد وما يقدمه من فاعليات لتنيمة الرياضة داخل المجتمع؛ وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.‏
يذكر أن الورشة أقيمت بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالعاصمة الرياض.‏


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