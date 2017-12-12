ورشة تأهيل لمديري هيئة الرياضة بقيادة ” سيدة “
أقام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ورشة عمل لتأهيل مديري مكاتب الهيئة العامة للرياضة، وتولى هذه المهمة ” سيدة مواطنة ” .
وتأتي استعانة الهيئة بسيدة للتأهيل، اعترافا منها بدور المرأة الفعال داخل المجتمع السعودي، وقدراتها على الإبداع والانجاز داخل أي مجال.
وقدمت الورشة عرضا مرئيا عن استراتيجيات الاتحاد وما يقدمه من فاعليات لتنيمة الرياضة داخل المجتمع؛ وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الورشة أقيمت بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالعاصمة الرياض.
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