غدًا.. تعميم تأخير الدوام الشتوي بمدارس تبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلن أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان آل سعود، اليوم الثلاثاء، تأخير بداية الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة ” بنين وبنات ” ، على أن يبدأ من الساعة الثامنة ونصف صباحًا، ويستمر هذا القرار حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام

وأكد أمير تبوك أنه يُستثنى من هذا القرار مدارس محافظة أملح والوجه وضباء داخل المحافظة فقط؛ حرصُا على سلامة الطلاب والطالبات من التقلبات الجوية والظروف المناخية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

واعتمدت إدارة تعليم تبوك القرار بدءً من غدًا الأربعاء، حيث تبدأ الحصة الأولى في الثامنة ونصف صباحًا دون اصطفاف صباحي في جميع مدارس المنطقة عدا المستثناه.