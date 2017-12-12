المرور تحجب 9 مخالفات من السداد عبر البنك ‏‎ ‎

علي القحطاني(صدى):

قامت الإدارة العامة للمرور بحجب بعض المخالفات المرورية من السداد عن طريق البنوك، وتلزم مالك السيارة أو صاحب المخالفة أن يعود إلى هيئة ‏الفصل في المخالفات بإدارات المرور في المملكة لفك حجبها عقب النظر في سجله المروري‎.‎

وأوضحت مصادر بإدارة المرور المخالفات المحجوبة وهي: سير المركبة بدون لوحة أمامية، سير المركبة بدون لوحة خلفية، سير المركبة بدون لوحات‏، استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، والتفحيط بالمرة الأولى ‏والثانية والثالثة‎ .‎

يذكر أن الأداة العامة للمرور ترصد المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة الكترونيا خلال الكاميرات، حيث يتم رصد أي مخالفة مثل استخدام ‏الهاتف أو مخالفة الحزام، ثم تقوم بإرسال البيانات إلى مركز المعلومات الوطني وترسل إلى مستخدم السيارة رسالة لتعرفه برصد المخالفة‎.‎