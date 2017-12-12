المرور تحجب 9 مخالفات من السداد عبر البنك
قامت الإدارة العامة للمرور بحجب بعض المخالفات المرورية من السداد عن طريق البنوك، وتلزم مالك السيارة أو صاحب المخالفة أن يعود إلى هيئة الفصل في المخالفات بإدارات المرور في المملكة لفك حجبها عقب النظر في سجله المروري.
وأوضحت مصادر بإدارة المرور المخالفات المحجوبة وهي: سير المركبة بدون لوحة أمامية، سير المركبة بدون لوحة خلفية، سير المركبة بدون لوحات، استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، والتفحيط بالمرة الأولى والثانية والثالثة .
يذكر أن الأداة العامة للمرور ترصد المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة الكترونيا خلال الكاميرات، حيث يتم رصد أي مخالفة مثل استخدام الهاتف أو مخالفة الحزام، ثم تقوم بإرسال البيانات إلى مركز المعلومات الوطني وترسل إلى مستخدم السيارة رسالة لتعرفه برصد المخالفة.
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