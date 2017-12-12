وظائف مؤقتة بهيئة تدريس جامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عدد من الوظائف المؤقتة لحملة درجة الماجستير للمواطنين ” رجال ونساء ” .

وأكد عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أن الوظائف المطروحة مؤقته وفقًا لتخصصات ماجستير إدارة أعمال.

وأوضح أنه يشترط للمتقدم أن يكون حاصل على شهادة الماجستير من جامعة مرموقة في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل أن يكون من خريجي برنامج خادم الحرمين الشرفين للابتعاث، ويمتلك خبرة عملية في الجودة ومعايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لا تقل عن 3 سنوات، ولديه إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وسعودي الجنسية.

وأضاف أنه يتم تقديم الطلبات اعتبارًا من 24/3/1439 وحتى الثالثة عصرًا من السبت 28/3/1439هـ، من خلال الرابط التالي فقط: هنا .