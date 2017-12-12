أمريكا معلقة على إهانة ” الأسد ” : ” هذا ثمن البقاء في السلطة “

واشنطن(صدى):

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على منع الضابط الروسي، الرئيس السوري بشار الأسد، من مرافقة نظيره الروسي بوتين، واصفة الحدث بـ ” ثمن البقاء في السلطة “.

وقال فريق التواصل الإلكتروني بوزارة الخارجية الأمريكية عبر تغريدة على تويتر ” مرافقو رئيس زائر يحدون من حركة رئيس سوريا، ثمن البقاء في السلطة “.

وفي السياق ذاته، أضاف الإعلامي المصري عمر أديب خلال برنامج ” كل يوم ” المذاع على فضائية ” أون-أيه ” ” بوتين كان في أرض روسية وسط قواته ويستقبله قائد روسي وبشار الأسد كان ضيفا عزيزاً “.