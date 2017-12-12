أمريكا معلقة على إهانة ” الأسد ” : ” هذا ثمن البقاء في السلطة “
علقت وزارة الخارجية الأمريكية على منع الضابط الروسي، الرئيس السوري بشار الأسد، من مرافقة نظيره الروسي بوتين، واصفة الحدث بـ ” ثمن البقاء في السلطة “.
وقال فريق التواصل الإلكتروني بوزارة الخارجية الأمريكية عبر تغريدة على تويتر ” مرافقو رئيس زائر يحدون من حركة رئيس سوريا، ثمن البقاء في السلطة “.
وفي السياق ذاته، أضاف الإعلامي المصري عمر أديب خلال برنامج ” كل يوم ” المذاع على فضائية ” أون-أيه ” ” بوتين كان في أرض روسية وسط قواته ويستقبله قائد روسي وبشار الأسد كان ضيفا عزيزاً “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2094 ] نشر منذ 1 ساعة
بشار سلم الجمل بما حمل
لروسيا وايران الرافضة
في سبيل ان يبقى ع الكرسي
لا يعباً بشيئ
شعارهـ انا ومن بعدي الطوفآن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39752 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
,, يافضيحتك بجلاجل وام حناجل ، ولكل اللي جاك تستاهل ,,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2116 ] نشر منذ 56 دقيقة
يقول المثل:
من سلم ( ) للناس لاعاد يحسس عليها-
والله استحي اذكر الكلمه عاد انتم كملوها -معروف المثل عند اهل الشام ولبنان-
.[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 23 دقيقة
انكشفت جميع الاوراق المزورة ولم يعد يخفى حتى على الطفل الرضيع ماذا يعني ان تكون
رئيس دولة او حتى وزير !.الجميع مجرد وكلاء او مدراء فروع وموظفين مأجورين بالساعة لصالح شركات وانظمة عالمية عظمى وكبرى لا اكثر في اي لحظة سيتم #خلعهم# مع ابتسامة صغيرة 🙂