خادم الحرمين يستقبل أمين عام منظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، أمين عام منظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وعبر الرفاعي عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده الكبيرة في دعم منظمة السياحة العالمية، مؤكدًا المكانة الكبيرة للمملكة في العالم وما تحظى به من تقدير دولي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خارطة السياحة والتراث الحضاري، مشيراً إلى شمولية السياحة وأهميتها في التعليم والتعارف وعدد من المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.