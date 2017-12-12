بالفيديو.. طفل يجني ملايين الدولارات بفضل اليوتيوب

واشنطن(صدى):

تمكن طفل أمريكي يٌدعى ” رايان ” يبلغ من العمر 6 سنوات ، من جذب ما يقرب من 10 ملايين متابع، وشوهدت قناته أكثر من 800 مليون مرة عبر اليوتيوب، ما جعله يجني ثروة طائلة من اختبار الألعاب والحلويات.

وفي عام 2017، حققت قناته التي تديرها عائلته نحو 11 مليون دولار قبل خصم الضرائب، وفقا لقائمة فوربس السنوية لأفضل المشاهير على يوتيوب، حيث جذب الانتباه بعد انتشار فيديو له في يوليو 2015.

وقالت والدة ريان: إنها ستقوم بغلق القناة عندما يشعر ريان بالملل من إنتاج مقاطع الفيديو، التي تخص اختبار الألعاب والمنتجات الجديدة الخاصة للأطفال.