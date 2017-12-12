بالفيديو.. طفل يجني ملايين الدولارات بفضل اليوتيوب
تمكن طفل أمريكي يٌدعى ” رايان ” يبلغ من العمر 6 سنوات ، من جذب ما يقرب من 10 ملايين متابع، وشوهدت قناته أكثر من 800 مليون مرة عبر اليوتيوب، ما جعله يجني ثروة طائلة من اختبار الألعاب والحلويات.
وفي عام 2017، حققت قناته التي تديرها عائلته نحو 11 مليون دولار قبل خصم الضرائب، وفقا لقائمة فوربس السنوية لأفضل المشاهير على يوتيوب، حيث جذب الانتباه بعد انتشار فيديو له في يوليو 2015.
وقالت والدة ريان: إنها ستقوم بغلق القناة عندما يشعر ريان بالملل من إنتاج مقاطع الفيديو، التي تخص اختبار الألعاب والمنتجات الجديدة الخاصة للأطفال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39757 ] نشر منذ 2 ساعتين
عوكيه ,,
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 1 ساعة
قال امة بتقفل القناة عندنا يشعر بالملل😁
قولي بعد ما جتكم تخمة من الملايين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 58 دقيقة
ارزاق من براءة الطفولة