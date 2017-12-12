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جراحة ناجحة لطفل عمره يوم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

جراحة ناجحة لطفل عمره يوم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
أبها(صدى):

أجريت في مستشفى الملك عبدالله ببيشة عملية جراحية لطفل خديج يزن كليو ونصف يعاني من انسداد في الأمعاء , وأظهر التشخيص حاجته لعملية , حيث تم إجراء العملية للرضيع وعمره يوم واحد ووجد أن لديه عشرين سم من الأمعاء لم يصله الانسداد وهذا الطول لا يعتبر كافيا لحياة الطفل , وتم إصلاح الأمعاء والأمعاء السفلية واستئصال الأمعاء الغير صالحه.

وأستمر الرضيع في العناية المركزة لحديثي الولادة على التغذية الوريدية والأنابيب بمتابعة وإشراف طبي , وبفضل الله وكرمه تمكن الطفل من الرضاعة الكاملة وبشكل طبيعي وجميع مؤشراته الحيوية طبيعية .


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