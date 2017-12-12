جامعة الملك عبدالعزيز توفر وظيفة ” معيد ” بكلية علوم الأرض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،توفر وظيفة ” معيد ” بقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد بكلية علوم الأرض, للعام الدراسي 1439/1438هـ.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودياً ولا يتجاوز عمره 30 عاماً وحاصلا على الدرجة الجامعية في ذات التخصص من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها ، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً ، إضافة إلى حصوله على درجة التو فل , أو STEP , أو IELTS.

وأشارت الجامعة إلى أن الطلبات من وثيقة تخرج , وكشف درجات معتمدة , وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها المتقدم إن وجدت , تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية خلال الدوام الرسمي في الفترة 22 / 3 – 22 / 4 / 1439 هـ، إلى مكتب رئيس قسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد بمبنى رقم (55) غرفة رقم (15) , أو على البريد الالكتروني هنا , أو على العنوان البريدي ص.ب 80206 جدة 21589 .