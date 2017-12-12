أمانة الطائف تزيل 1300 سيارة تالفة‎ ‎من الشوارع

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت أمانة الطائف خلال جولاتها الميدانية بإزالة ما يقرب من 1300 سيارة تالفة من شوارع وأحياء ‏الطائف بالمنطقة الصناعية، أثناء حملة لرفع الهياكل والسيارات الخربة‎.‎

وتسعى الأمانة الفترة المقبلة لتنفيذ مرحلة ثانية تقوم فيها بإزالة باقي الهياكل والسيارات المتوقفة في ‏الشوارع‎.‎

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن هذه الحملة تعد استكمالا لسلسة من الحملات التي شنتها ‏الأمانة من قبل للقضاء التام على ظاهرة ترك السيارات التالفة والخربة في الشوارع، مناشدة المواطنين ‏وأصحاب الورش بضرورة التعاون بعدم ترك السيارات التالفة في الشوارع‎.‎

وأوضحت أن ترك السيارات التالفة في شوارع وأحياء المدينة يسبب تشويه بصري وإعاقة في الحركة ‏المرورية‎.‎