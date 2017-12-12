أمانة الطائف تزيل 1300 سيارة تالفة من الشوارع
قامت أمانة الطائف خلال جولاتها الميدانية بإزالة ما يقرب من 1300 سيارة تالفة من شوارع وأحياء الطائف بالمنطقة الصناعية، أثناء حملة لرفع الهياكل والسيارات الخربة.
وتسعى الأمانة الفترة المقبلة لتنفيذ مرحلة ثانية تقوم فيها بإزالة باقي الهياكل والسيارات المتوقفة في الشوارع.
وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن هذه الحملة تعد استكمالا لسلسة من الحملات التي شنتها الأمانة من قبل للقضاء التام على ظاهرة ترك السيارات التالفة والخربة في الشوارع، مناشدة المواطنين وأصحاب الورش بضرورة التعاون بعدم ترك السيارات التالفة في الشوارع.
وأوضحت أن ترك السيارات التالفة في شوارع وأحياء المدينة يسبب تشويه بصري وإعاقة في الحركة المرورية.
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