بعد طوفان الاختراق..خطوات بسيطة لحماية حسابك في ” فيس بوك “

نورة الشهري(صدى):

يستطيع الإنسان بخطوات بسيطة التأكد من كونه الوحيد الذي يتجول حسابه في الفيس بوك، وحده يكتب المنشورات، ويضيف الأصدقاء، أو يحظر أحدهم، يبدي الإعجاب ويكتب تعليق على أحد المنشورات، ويتبادل الرسائل، أو ربما يكتفى بمراقبته.

-أضغط على ” زر الخيارات ” أعلى الصفحة.

-مرر للأسفل، اختر إعدادات الحساب.

-اختر الأمان وتسجيل الدخول.

ستجد قائمة بمواقع الأجهزة وأنواعها التي قامت بتسجيل الدخول إلى حسابك، مع تحديد الوقت والتاريخ، وإن وجدت تسجيل دخول لا تستخدمه عادة فعلى الأغلب هناك من يتجول في حسابك وعليك طرده وتأمين حسابك.

-ومن ثم اضغط على تسجيل الدخول على الحساب الذي لا تستخدمه

-اختر ” ألست أنت ” ، ستظهر لك نافذة، اضغط على تأمين الحساب.

-اضغط ” بدء الاستخدام ” ، لاسترجاع النشاطات الخاصة بك، والتأكد من أنك الوحيد الذي يقوم بالتجول في حسابك الخاص.